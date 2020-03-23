تأجيل عرض برنامج "ذا فويس سينيور".. وهذا وموعد عرضه الجديد

قررت شبكة قنوات "mbc" تأجيل عرضبرنامج " The Voice Senior" الذي كان من المقرر عرضه يوم 21 مارس تزامناً مع عيد الأم،وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا.



وكان الحساب الرسمي لبرنامج ذا فويس سينيور على إنستجرام قد أعلن عن تأجيل البرنامج ولم يتحدد موعد عرضه.



وفي سياق آخر ،أفادت تقارير صحفية وفقًا لتصريحات أليكس معوشي المدير التنفيذي للبرامج الفنية في mbc، أنه من المرتقب أن يتم عرض برنامج ذا فويس سينيور في شهر سبتمبر المقبل، ويعرض برنامج "صيف الضيف" كل يوم سبت كبديلاً لبرنامج المواهب وهو النسخة العربية للبرنامج العالمي "Facing The Classroom".



وبعد الإعلان عن توقف عرض برنامج" ذا فويس سينيور"حاليًا تفاعل الكثيرون مع القرار، واختلفت الآراء ما بين مؤيد للأمر، لاسيما أن العالم كله حاليًا يحارب فيروس كورونا ويوجد حالة قلق وذعر لجميع الشعوب،والبعض الآخر أبدى حزنهم الشديد من التأجيل،معلقين أن عرضه الآن كان فرصة رائعة لتحقيق مشاهدات عالية، لاسيما أن الجماهير العربية في حجر منزلي حاليًا ويحتاجون لوسائل للتسلية.