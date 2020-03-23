هند البحرينية توضح حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

شاركت الفنانة هند البحرينية، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها من داخل الحجر الصحي بأحدى المستشفيات، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وفوجئت هند، خلال مقطع الفيديو ببعض الممرضات يخبرنها بنتيجة الفحص الثاني للعدوى، وتحولت نتيجة الفحص من إيجابية لسلبية فظلت تقفز من الفرحة لشعورها بالسعادة من تلك المفاجأة السارة، وبالتالي سمح لها بالخروج من المستشفى والذهاب إلى منزلها ليصبح هو الحجر المؤسسي.



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة البحرينية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"مبروك يا عمري والف الحمدلله على السلامة" واضاف آخر"الحمدلله رب العامين وتستاهلين السلامة والخير".



وجدير بالذكر أن هند، قد أعلنت منذ بضعة أيام خبر إصابتها بالعدوى من خلال تغريدة نشرتها على حسابها الشخصي، عبر موقع التويتات القصيرة، وكتبت خلالها "مساء الخير من غرفة العزل شكرًا لمن سأل على انا بخير".



يذكر أن آخر أعمال هند البحرينية، أغنية "هدية"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية جدًا.