الطالع الفلكي الإثنين 23/3/2020..باحتِرَامٍ شَدِيد!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى الثالثة فجر غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى الثّالثة و6 دقائق عصراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَل من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الأخْبِيَة من 21 مارس - 2 أبريل.





اليوم 14 برمهات قبطى ، 23 آذار رُومى، 29 رَجَب ،ميمُون للغاية ، يوم للمُدَاوَاة والإستشفاء فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: -عاوزة كام فِالسّمِك؟ (ميت إرش؟) -إتفضّلى ياستّى، ولا إنك تعكّرى دمّك أبداً.(أحمد رمزى من فيلم إبن حميدو-1957)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*الليلة الكَحْلا

هى عندما يكون القمر فى أضعف نقطة له بحيث لاتكون بقعة ضوء فى الليل، إنها الليلة الأصعب التى تسبق إنبلاج الفجر أو المَخَاض الذى يسبق الولادة، فترة مُناسبة فى ثقافة التنجيم لإخفاء الكنوز أو تقفيل الأعمال بصورة نهائية دون النظر للوراء فما كان قد كان وأنتهى الأمروالمُناسب الآن هو إنتظار الولادة الجديدة غداً فى الحادية عشرة و 28 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة بمشيئة الله تَعَالى ،لا يجب عليك البكاء على مشاكلك أو الرّثَاء لحالك، التوتروالميل للكآبة مُرتفع الليلة لكن الولادة للقمر الجديد تعدك بالتفاؤل والفَرَجْ بعد الضّيق بمشيئة الله تَعَالى.

بالنسبة للهنود فهذه الليلة مُناسبة للإنسحاب من الضجيج والزّحام وأداء أنشطة روحانيّة أوحرق البخور مع مُمارسة اليوغا التى تساعد على التحررمن التوتّر والقلق فى غرفة هادئة بعيداً عن الآخرين ، كما أنّ عدم وجود أى ضوء فى السّماء باستثناء ضوءالنجوم يعنى أن الليلة مُلائمة للقيام بأعمال تتصف بالخفاء كأن نرغب فى تخزين الأموال فى البنوك أو نقل مُمتلكات من منزل لآخر دون لفت الأنظار الحاسدة، تطهيرالمنزل من الحشرات والجراثيم والقوارض ، إنهاء علاقة مُزعجة بطريقة لطيفة وبأقل قدر مُمكن من الخسائر ودون إراقة ماء الوجه لكلا الطرفين،تنظيف المنزل من الكراكيب أوالخردة بالتخلص منها نهائيّاً و التى تقوم بإرسال موجات سلبيّة تؤذينا دون أن نشعر،الحركة فى توقيتٍ مُظلم ليست مُعضّدة، تخيل نفسك ترغب فى التحرك داخل غرفة نومك التى تعرفها تماماً لكن لا يوجد ضوء ، غالباً ستصدم جسدك بأىّ غرض مهما كانت درجة معرفتك بكل شبر من الغرفة،عدم وجود ضوء سيؤدّى بالضرورة لدخولك فى حالة الفوضى والمشاكل لذا فهذه الليلة يُشدّد فيها على التنسّك والعبادة وأداء الواجبات الدينيّة والإنسحاب من الزيارات والتجمّعات والمكوث داخل المنزل، عند نهاية الشهر القمرى أنت مدعوّ للتعامل مع الإناث من حولك باحترامٍ شديد و ألا تتسبب فى إيذاء قطّة خصوصاً السوداء ،كما أنّ الحَدَسْ/الإحساس لدى المرأة زوجتك شقيقتك و والدتك مرتفع وعليك أخذ توقعاتهنّ على مَحْمَل الجدّ فى هذا التوقيت، الرّؤى المنامية الصادقة واردة الحدوث للجميع والأكثر للنساء والفتيات ،المرأة فى هذا التوقيت لها مهارات القطة الطاهرة التى تتمكن من الإستماع للموتى فى قبورهم التواصل مع البَرْزَخْ/ بوّابة العالم الآخَر وليس الجان.





*اليوم

يوافق بمشيئة الله تَعَالى ذكرى ميلاد الفنان أحمد رمزى رَحِمَهُ الله ،هذه هى الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم رمزى محمُود بيومى مسعود مع التنبيه أنها لا تعبّرعن صفات تتواجد فى نجمنا المحبُوب بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل علييه بِالفَاتِحَة.

(النّساء والأطفال أولاً)،(شجاع للغاية)،(المُتعة والحب)،(نجم الصباح المُشرق مُقاتل لايعرف الخوف)،(صاحب ضوء محظوظ)،(نقش على برونز)،(فى قوّة الثور)،(هيئة جميلة)،(سأقوم لأداء الصلاة).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: فرصة لجرد إسطواناتك القديمة وترتيب الكتب والألبومات والصور الفوتوغرافية، هذا يشمل مُكالمة هاتفية لشخصيات قديمة عزيزة على قلبك.





برج الثور: أفكارك المُبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجوزاء: لاتسعَ خلف فرصة تبدو مغرية لكنّ بها شبهة قانونيّة أو لا تخلو من عيب، لا تستسلم لإلحاح ماكر، لا تقرصينى يانحلة.





برج السّرطان: أداء فروضك الدّينيّة مُفيدلإستجلاب البركة وتنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثيرسلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.





برج الأسد: اليوم مُخصص للمتعة والإسترخاء،حيرتك على نوعية طبق اليوم ، مُتع الحياة المجانية هى أغلى المُتع فأشكر الله تَعَالى على النّعمة.





برج العذراء : لاتُعرّض نفسك لمواقف مُحرجة قد يتم إستمساكها عليك ،إمشى عِدِلْ يِحْتَار عدوّك فيك.





برج الميزان: راجع رُوشتّة الصيدلى للتأكد أنه الدواء الصحيح ، إبتعد عن الإهمال فى مواعيد الدواء لنفسك أو لأحد أفراد أسرتك ، درهم وقاية.





برج العقرب: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء أحد تلك الأعمال بصورة نهائيّة، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج القوس: إنتبه لحاجات أسرتك النفسيّة والعاطفيّة، هناك أشياء لن يمكنك إصلاحها بالمال،جلسة لطيفة وسط أسرتك توفر الأمان العائلى بمشيئة الله تعالى.





برج الجدى: السيطرة على المواقف المحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشلكة فحاول قدرإمكانك تخفيض آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.





برج الدّلو: ضع الحدود والمسافات بينك وبين المتطفّلين ، وبالتوازى تقوية العلاقات والصداقات القديمة وتلك التى تعرضت لشروخ الزّمن.





برج الحوت: تصفح الشبكة العنكبوتية قد يُلهمك بفكرة تكون باب رزق جديد لك، لا تستهن بالأفكار البسيطة فكلنا وُلِدنا صغاراً، وكذلك المشاريع العملاقة.



