عاجل.. محافظ قنا يوجه بإخلاء مستشفى قفط لاستقبال مصابي كورونا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا: إنه تم توجيه مدير مستشفى قفط التعليمي، بسرعة إخلاء الطابقين الثالث والرابع وتجهيزهما في غضون 48 ساعة؛ لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، حال اكتشافها، خلال الأيام المقبلة.





وأشار المحافظ، إلى أن المستشفى يضم 30 غرفة مطابقة لمعايير الحجر الصحي، مؤكدا أن وزارة الصحة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم وتوفير كافة المستلزمات الطبية بالمستشفيات التي تم اختيارها لعزل حالات الإصابة.





وخلال جولته بالمستشفى أكد "الداودي" أهمية التثقيف الصحي ونشر الوعي لدى المواطنين بخطورة انتشار الفيروس، مناشدا المواطنين بدعم جهود وقرارات الدولة والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة لنتجاوز معًا هذه الأزمة.

وطالب المحافظ، أطقم الأطباء والتمريض بضرورة تطبيق تعليمات وزارة الصحة وارتداء الكمامات في أثناء التعامل مع المرضى للحد من انتشار الفيروس.

من ناحيته، أكد الدكتور رمضان الخطيب، أنه حال الاشتباه في أي حالات مصابة، يتم أخذ العينات واتخاذ الإجراءات الطبية بشأنها، لافتا إلى أن المديرية أجرت تعقيما كاملا للعديد من المؤسسات الحكومية على مدار الأسبوع الماضي للحد من انتشار الفيروس.

‫و جاء ذلك خلال تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إجراءات تجهيز مستشفى قفط التعليمي كمستشفى للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، طبقا لمعايير الحجر الصحي، يرافقه الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا، وعدد من الأطباء بالمستشفى.



