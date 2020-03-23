بعد أرباح 24 مليار جنيه .. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا بالبورصة

حققت أسهم البورصة المصرية ارتفاعات قوية في بداية تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، معوضة بعض من الخسائر التى شهدتها طوال الجلسات الماضية بفضل أعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير البنك المركزي 20 مليار جنيه؛ لدعم البورصة.

وشهدت الدقائق الأولي من افتتاح تعاملات اليوم بالبورصة أرباحا بقيمة 24.3 مليار جنيه؛ وارتفاع 86 سهم من إجمالي 135 سهم تم التداول عليهم.

وتصدرت الأسهم الرابحة، القلعة للاستشارات المالية بنسبة 15.5%، تلاه سهم" الصناعات الكيماوية -كيما" بنسبة ارتفاع 13.3%، جاء في المركز الثالث سهم " الأسكندرية للزيوت المعدنية" بارتفاع 12.2%، وثم جاء سهم" مصر الجديدة للأسكان والتعمير" بنسبة صعود 12.10%، واحتل المركز الخامس " السويدي الكتريك" بنسبة صعود 10.2%.

وأوقفت البورصة التداول لمدة 30 دقيقة علي مؤشر الرئيسي بعد الأرتفاعات القوية التى حققها، حيث صعد بنسبة 6.19% ليصل إلى مستويات 10354.35 نقطة.