توقعات بعودة الدوري الإسباني في مايو

وتابع: "ربما تكون العودة قبل ذلك، لكن ذلك هو الموعد الذي نضعه في أذهاننا لنكون قادرين على استئناف المسابقة".

وفي تصريحات لصحيفة إل باييس، أوضح تيباس: "قرار الاتحاد الأوروبي "يويفا" بتأجيل "يورو 2020" كان موفقاً، مشيراً إلى أن ذلك يمنح كافة الاتحادات وروابط مسابقات الدوري فرصة إنهاء الموسم الحالي".



