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مستشفى الشروق الهرم: قرار الإغلاق تم بالتنسيق مع وزارة الصحة بعد إصابة طبيب بـ "كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:07 ص
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مستشفى الشروق الهرم
مستشفى الشروق الهرم
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مستشفى الشروق الهرم | قررت مستشفى الشروق التي تقع بمنطقة الهرم، في محافظة الجيزة، إغلاق أبوابها، بعدما تبين إصابة طبيب من طاقمها الطبي المتواجد بغرف العناية المركزة.

طبيب مستشفى الشروق الهرم

وكشفت مستشفى الشروق الهرم عن حيثيات وتفاصيل قرار الإغلاق، مؤكدةً أنه تم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والتي تترأسها الدكتورة هالة زايد، بعد ظهور إصابة "كورونا" بطاقمها.

حالة "كورونا" في مستشفى الشروق الهرم

وقالت مستشفى الشروق الهرم إن الطبيب الذي أصيب بفيروس كورونا، هو ضمن قسم "العناية المركزة، بالمشفى الذي يقع بمحافظة الجيزة، ما استدعى إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية، لحماية المواطنين والمخالطين.

إغلاق مستشفى الشروق الهرم

واتخذت مستشفى الشروق الهرم غجراءات وقائية حسبما أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مؤكدةً حرصها الدائم على العناية والحفاظ على سلامة المواطنين وأطبائها وممرضيها.

إجراءات مستشفى الشروق الهرم

وقامت مستشفى الشروق الهرم بمجموعة من الإجراءات الوقائية، والتعقيم اللازم لغرف وأقسام المبنى قبل إغلاقه، في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس، واتخذت كافة الإجراءات بشأن الطبيب المصاب واصطحبته إلى الحجر الصحي وتتابع العلاج اللازم والرعاية اللازمة له.

وزارة الصحة و مستشفى الشروق الهرم

وتسارع وزارة الصحة المصرية، بتعليمات وتوجيهات القيادة الرشيدة، الزمن لاحتواء فيروس كوورنا حفاظًا على المواطنين والمقيمين على حد سواء، وهو ما ظهر جليًا، في إجراءات تعقيم الشوارع والميادين العامة والإجراءات الوقائية، ما أظهرته بيانات الصحة أمس الأحد بشأن شغاء 74 حالة من إجمالي المصابين بفيروس "كورونا"، إلى جانب تواصلها مع مستشفى الشروق الهرم ومتابعة حالة الطبيب والمخالطين.

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