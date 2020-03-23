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شريف عبدالفضيل يوجه رسالة مؤثرة لإكرامي

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:58 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشاد شريف عبد الفضيل، نجم الأهلي السابق ومدرب فريق مواليد 2003 بقطاع الناشئين بالنادي بإخلاص وأخلاق شريف إكرامي، حارس الأحمر للنادي طيلة السنوات الماضية.


 وكتب عبد الفضيل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :"مهما تحدثت عن موهبته وأخلاقه وثقافته لن نعطيه حقه فقد ظل مخلصا لسنوات أمينا على عرين النادى الأهلي".


 وأضاف :"القدر يجعله يخرج من الباب الكبير على أمل العودة القريبة إن شاء الله لأن مكانته محفورة فى الجزيرة".  


وكان النادي الأهلي قد أعلن الموافقة على رحيل شريف إكرامي بنهاية الموسم الجاري إثر انتهاء تعاقده مع النادي وتمسكه بالمشاركة في المباريات.
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