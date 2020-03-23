باحث في الشأن الصيني: الإعلان عن لقاح كورونا 27 أبريل

قال جاد رعد، الباحث المتخصص في الشئون الصينية، إنه جاري العمل في الصين على الوصول إلى لقاح ودواء لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن وزيرة الصحة المصرية عندما زارت بكين زارت المركز الذي تجرى فيه الأبحاث على الحيوانات.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك 40 شخصا ظهروا أمس على التليفزيون الصيني يتحدثون عن خضوعهم لتجربة اللقاح، موضحا أن هذا اللقاح الجاري تجربته يبدو أنه يتكون من 5 أنواع.





وأضاف أنه لا يمكن الحسم إذا كانوا سيبقون على الخمس لقاحات، أو سيستقرون على اختيار نوع واحد منهم، لافتا إلى أنه منذ 3 أيام لم تسجل الصين أي حالات إصابة بالكورونا، ولكن هناك إصابات بين الوافدين إلى الصين.





وأكد أن التزام الشعب الصيني كان العامل الرئيسي لعبور الصين من الأزمة، منوها بأنه لا يوجد مواطن صيني واحد دفع أي تكلفة للعلاج، كاشفا أن يوم 27 أبريل سيكون هناك احتفالية كبيرة في الصين للإعلان عن اللقاح واعطائه براءة الاختراع، ولكن مسار الدواء مختلف تماما، ويحتاج 8 شهور حتى يتم اعتماده من منظمة الصحة العالمية ويكون نافذا بالسوق.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.





وأوضح إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



