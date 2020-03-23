Advertisements
Advertisements
Advertisements

إغلاق تام لنيودلهي ومدن أخرى في الهند بسبب كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:51 ص
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

قررت السلطات الهندية، اليوم الاثنين، إغلاق تام لنيودلهي ومدن أخرى ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وقد ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الهند إلى 296 من بينهم 4 وفيات، حيث أغلقت السلطات، تاج محل أكبر موقع سياحي لها، وأمر المركز المالي في مومباي المكاتب التي تقدم خدمات غير ضرورية لإبقاء نصف موظفيها في المنزل مع تصاعد الجهود للسيطرة على انتشار فيروس كورونا في جنوب آسيا.

 

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه فيروس صيني، فيما اشتبهت بكين في أن يكون وافدا من الولايات المتحدة.

 

وأشار بعض العلماء والمتخصصون المنشغلون الآن بمكافحة هذا الوباء القاتل، إلى عدم وجود دلائل على تخليقه وأنه فيروس "طبيعي" معروف "النسب"، تعرض لطفرة حولته إلى "قاتل" يمتلك القدرة على اختراق خلايا البشر.

 

ونشرت المجلة الأمريكية المتخصصة Nature المعروفة برصانتها، تقريرًا مثيرًا، ألقى ولا يزال المزيد من النار على زيت "نظرية المؤامرة".

 

وكان هؤلاء العلماء، قد جمعوا بين البروتين السطحى لـ"SHC014" مع فيروس سارس، وخرجوا بفيروس جديد زوده البروتين السطحي ببنية تساعده على اختراق خلايا الجهاز التنفسي البشري، كما ثبت أن هذا الفيروس يتسبب في مرض الفئران، لكنه لا يقتلها.

 

وتحدث المتخصصون، في هذا الشأن قبل ذلك في عام 2013 عن نجاحهم في عزل فيروس تاجي يعيش في أجسام الخفافيش له القدرة على اختراق الخلايا البشرية. حدث ذلك على الرغم من التأكيد على أن جميع الفيروسات التاجية لا تستطيع إصابة البشر بالعدوى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروسات تاجية فيروس كورونا الهند اغلاق مدن

أخبار تهمك

مسلسل كوري تحدث عن "كورونا".. ومعلومات صادمة عن الفيروس

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 15 ساعة

تعثر مفاوضات برشلونة مع تير شتيجن للتجديد

منذ أقل من ساعة

قد تكون مصابا ولا أعراض لديك.. معلومات جديدة عن "كورونا"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 10 ساعة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ يوم

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على المبلغ الضخم الذي تبرعت به هيفاء وهبي لمكافحة فيروس "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 21 ساعة

رسميًا.. وافد جديد ينضم لفريق ليفربول

منذ نصف ساعة

بسبب كورونا.. الحكومة توجه رسالة عاجلة إلى العائدين من الخارج

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا.. تعرف على أسبابه وطرق تطوره ومدى خطورته على الاقتصاد العالمي

فيروس كورونا.. حساء الوطواط سبب انتشاره في الصين!

فيلم أمريكي بتنبأ بفيروس كورونا.. ولكن النهاية مؤسفة

وزير الصحة الأسبق: فيروسات الجهاز التنفسي تنتقل عن طريق الرذاذ

العالم يبحث عن دواء لهزيمة "كورونا"

لماذا خلق الله الفيروسات؟.. الكنيسة تجيب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:27 ص

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

09:52 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

تعثر مفاوضات برشلونة مع تير شتيجن للتجديد

10:32 ص

رسميًا.. وافد جديد ينضم لفريق ليفربول

10:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status