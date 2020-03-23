إغلاق تام لنيودلهي ومدن أخرى في الهند بسبب كورونا

قررت السلطات الهندية، اليوم الاثنين، إغلاق تام لنيودلهي ومدن أخرى ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وقد ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الهند إلى 296 من بينهم 4 وفيات، حيث أغلقت السلطات، تاج محل أكبر موقع سياحي لها، وأمر المركز المالي في مومباي المكاتب التي تقدم خدمات غير ضرورية لإبقاء نصف موظفيها في المنزل مع تصاعد الجهود للسيطرة على انتشار فيروس كورونا في جنوب آسيا.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه فيروس صيني، فيما اشتبهت بكين في أن يكون وافدا من الولايات المتحدة.

وأشار بعض العلماء والمتخصصون المنشغلون الآن بمكافحة هذا الوباء القاتل، إلى عدم وجود دلائل على تخليقه وأنه فيروس "طبيعي" معروف "النسب"، تعرض لطفرة حولته إلى "قاتل" يمتلك القدرة على اختراق خلايا البشر.

ونشرت المجلة الأمريكية المتخصصة Nature المعروفة برصانتها، تقريرًا مثيرًا، ألقى ولا يزال المزيد من النار على زيت "نظرية المؤامرة".

وكان هؤلاء العلماء، قد جمعوا بين البروتين السطحى لـ"SHC014" مع فيروس سارس، وخرجوا بفيروس جديد زوده البروتين السطحي ببنية تساعده على اختراق خلايا الجهاز التنفسي البشري، كما ثبت أن هذا الفيروس يتسبب في مرض الفئران، لكنه لا يقتلها.

وتحدث المتخصصون، في هذا الشأن قبل ذلك في عام 2013 عن نجاحهم في عزل فيروس تاجي يعيش في أجسام الخفافيش له القدرة على اختراق الخلايا البشرية. حدث ذلك على الرغم من التأكيد على أن جميع الفيروسات التاجية لا تستطيع إصابة البشر بالعدوى.