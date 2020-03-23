رانيا يوسف ووفاء عامر مؤيدتان لقرار إيقاف تصوير المسلسلات

أعلنت الفناناتين رانيا يوسف ووفاء عامر عن تأييدهم لقرار إيقاف تصوير المسلسلات هذه الفترة لعدم انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر،ولكي نستطيع تخطي هذه المحنة.



وقالت رانيا يوسف في تصريح خاص ب برنامج "انسيدر بالعربي" :"طبعًا أنا مع قرار وقف المسلسلات لمدة ١٥ يوم، احنا بنقول إن ال ١٥ يوم دول صعبين جدًا للفيروس، محدش هيحب يعدي أهله ولا أهل بيته ولا عياله،اه صحيح قطع عيش الناس وكل حاجة، بس الناس تقف على رجليها بدل ما تموت، مافيش حل تاني".



كما أيدت الفنانة وفاء عامر ذلك القرار، وثالت في تصريح خاص ب برنامج" انسيدر بالعربي ":" الواقع اللي احنا عايشينه بيقول إن احنا لازم نقعد في البيت، لو كان في خسائر دلوقتي مادية هتبقى في خسائر كبيرة بشرية بعدين، فأنا مع وقف الأعمال الفنية حاليًا.



وفي سياق آخر يشار أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف الدرامية مسلسل "الآنسة فرح"، وهو بطولة رانيا يوسف،أسماء ابو اليزيد، محمد الكيلاني،أحمد مجدي، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، تامر فرج والمسلسل من إخراج أحمد الجندي.



والجدير بالذكر أن الفنانة وفاء عامر تشارك حاليًا في مسلسل "إلا أنا"، والمسلسل بطولة من صبرى فواز، هاجر عفيفي،كمال أبورية،محمد عز، مجدي السباعي،نادية رشاد،ديانا هشام، صفاء جلال،و من تأليف أمين جمال، محمد محرز، إخراج محمد أسامة.





