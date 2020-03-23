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سلمى أبو ضيف تتألق في أحدث ظهور لها على "إنستجرام"

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:47 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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شاركت الفنانة سلمى أو ضيف، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت سلمى، على الصورة قائلة:"لقد توقف العالم حرفيًا الشئ الوحيد الذي يجرى هو الوقت في بعض الايام اشعر بالقلق وأخرى اشعر بالامل ولكن اقلق اساسًا التفكير والاستراحة والترقب الشعور وإعادة التفكير في كل شئ مرة آخرى".

وأضافت:"انا استمتع بالمنزل ولكن اشعر انني مغلق داخل عقلي في افكاري لذا يجب أن يساعدني الوقت على تجديد روحي وتنتعش افكري صباح االخير للجميع".

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، فيلم "بنات ثانوي"، الذي تدور أحداثة في إطار مشكلات مرحلة الثانوية، وشارك في البطولة الفنانة هنادي مهنى ومحمد الشرنوبي وتامر هشام ومايان السيد ومي الغيطي.

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