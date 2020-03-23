وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يصل إلى أفغانستان

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى أفغانستان، اليوم الإثنين، في زيارة لم يعلن عنها من قبل للمساعدة في إنقاذ صفقة تاريخية بين واشنطن وطالبان أبرمت في نهاية فبراير لكنها شابت الخلافات السياسية والعنف.