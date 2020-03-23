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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يصل إلى أفغانستان

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:33 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى أفغانستان، اليوم الإثنين، في زيارة لم يعلن عنها من قبل للمساعدة في إنقاذ صفقة تاريخية بين واشنطن وطالبان أبرمت في نهاية فبراير لكنها شابت الخلافات السياسية والعنف.

وصل مايك بومبيو، إلى كابول للقاء الرئيس الأفغاني، أشرف غني، ومنافسه السياسي عبد الله عبد الله الذي يزعم أيضًا أنه رئيس، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
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