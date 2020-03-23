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إجراءات جديدة لمواجهة كورونا في روسيا

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:38 ص
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رئيس الحكومة الروسية
رئيس الحكومة الروسية
وكالات
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اتخذت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، مجموعة إجراءات جديدة تم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا ودعم الاقتصاد الوطني.

 

وخصصت الحكومة الروسية، خلال الأيام الماضية 23 مليار روبل (نحو 300 مليون دولار) لقطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في البلاد.

 

كما سيتم تخصيص أموال لشراء معدات طبية ضرورية مثل أجهزة التصوير الحراري، وموازين حرارة متطورة، ووحدات تطهير الهواء.

 

وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في اجتماع الحكومة: "سنحفز الشركات المصنعة المحلية بالأموال اللازمة لمكافحة الفيروس التاجي، لقد وجهنا أكثر من 23 مليار روبل خلال اليومين الماضين لدعم الصناعات الطبية والصيدلانية".

 

وطالب ميشوستين، الدوائر الحكومية المعنية بإعداد حزمة من الإجراءات الإضافية لدعم الاقتصاد الوطني، بما في ذلك صناعة البناء والشركات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج إحلال الواردات، في ظل انتشار كورونا.

 

ووفقا لمرسوم حكومي نشر اليوم فإنه تم تخصيص 10 مليارات روبل من صندوق الرفاه الوطني لوزارة التجارة والصناعة الروسية لإنتاج وشراء المعدات والمنتجات لتشخيص الأمراض الوبائية والكشف عنها والوقاية منها وعلاجها، بالإضافة لمعدات الحماية الشخصية والأدوية والأجهزة الطبية.

 

وكانت الحكومة الروسية اتخذت مجموعة إجراءات لدعم قطاع الأعمال في روسيا، ولاسيما الطيران والسياحة، حيث أعلنت عن تأسيس صندوق بقيمة 300 مليار روبل (4 مليارات دولار) لدعم الاقتصاد الوطني الروسي.

 

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا بلغ حتى اليوم 367 شخصا، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.

 

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