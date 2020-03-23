رسمياً.. كندا أول المنسحبين من المشاركة في أولمبياد طوكيو بسبب فيروس كورونا

اعلنت كندا رسميا بانها لن ترسل رياضييها للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية المقررة في طوكيو من 24 يوليو الى التاسع من أغسطس المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.

اعلنت كندا رسميا بانها لن ترسل رياضييها للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية المقررة في طوكيو من 24 يوليو الى التاسع من أغسطس المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.

واصدرت اللجنة الاولمبية الكندية بيانا أكدت فيه "بان اللجنتين الاولمبية والبارالمبية وبمساندة من قبل رياضييها، منظماتها الرياضية وحكومة كندا، اتخذت القرار الصعب بعدم ارسال فرقها للمشاركة في الالعاب الاولمبية والالعاب البارالمبية في صيف عام 2020".

واصدرت اللجنة الاولمبية الكندية بيانا أكدت فيه "بان اللجنتين الاولمبية والبارالمبية وبمساندة من قبل رياضييها، منظماتها الرياضية وحكومة كندا، اتخذت القرار الصعب بعدم ارسال فرقها للمشاركة في الالعاب الاولمبية والالعاب البارالمبية في صيف عام 2020".