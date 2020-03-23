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زوجة عادل إمام توجه رسالة للجمهور بخط يدها

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:32 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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هي المناسبات التي تطل من خلالها هالة الشلقاني، زوجة الزعيم عادل إمام، بدون حدث قوي يدفعها للظهور أو الحديث أو حتى توجيه الرسائل.

ويبدو أن عاطفة الأمومة حثتها على توجيه رسالة بخط يدها إلى الجمهور، لتعبر فيها عن مشاعرها تجاههم بعد ما فعلوه مع ابنها المخرج رامي إمام.

وكشف رامي، عن موقف قامت به والدته لرد جميل الجمهور، بعدما نشر مقطع فيديو وصفه بالاستثنائي، وأكد فيه أن والدته شاهدت الصور التي جمعها الجمهور له وهو بصحبة والدته منذ صغره حتى كبره.

رامي إمام لم يتمالك دموعه في نهاية حديثه وهو يقول: "أمي يا جماعة"، لينشر بعدها مقطع فيديو لوالدته وهي ممسكة بالورقة والقلم وتكتب رسالتها إلى الجمهور.

هالة الشلقاني يطلقون عليها في المنزل "العسكري الأبيض"، حسب ما كشف الزعيم عادل إمام في لقاء تلفزيوني أجراه قبل سنوات، مؤكدا فيه أن زوجته، التي تتحدث الفرنسية بطلاقة وتخرجت من كلية الحقوق، قررت أن تتفرغ إلى زوجها وأبنائها وترعاهم.

وأشاد النجم الكبير عادل إمام بمواقفها معه منذ البداية حينما تمسكت بالزواج منه، وأوضح أنه يدين لها بالكثير من الأمور بعدما اهتمت بتربية الأبناء رامي وسارة ومحمد حتى بلغوا أعلى مراحل التعليم.


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