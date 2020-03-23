رئيس جامعة القاهرة يحذر من الشائعات والأخبار المزيفة

حذر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المزيفة التي تنشرها الحسابات والصفحات الوهمية التي تريد تضليل الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس.

وشدد الخشت، على أهمية أن لا توخذ أية تصريحات رسمية إلا من موقع الجامعة الرسمي على شبكة الإنترنت أو من الصفحة الرسمية الوحيدة للمكتب الإعلامي على فيسبوك، مؤكدًا أنه جاري تعقب الصفحات الوهمية التي تنتحل اسم الجامعة وتروج للإشاعات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من أذاع أخبارًا، أو بيانات كاذبة، عن الجامعة.

وعقد مجلس جامعة القاهرة صباح اليوم الاثنين، اجتماعه، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وبحضور عمداء الكليات ونواب رئيس الجامعة، وثمن أعضاء المجلس كافة الإجراءات الاحترازية والقرارات التي اتخذها رئيس الجامعة، في إطار الخطة الموضوعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وخطة التعليم الإلكتروني والدراسة عن بعد، مؤكدين أهميتهما في إطار إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بعد قرار السيد رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين.





وأكد الخشت، أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس أصبح وباءً عالميًا، مما يؤكد ضرورة التعامل مع هذا الموقف بكل قوة والأخذ بالأسباب الاحترازية، مؤكدًا استباق جامعة القاهرة في كثير من الإجراءات بداية من شهر يناير، والتي تمثل أهمها في عمل لجنة لوضع خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



