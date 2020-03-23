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إسرائيل تسجل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:26 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم الاثنين، 135 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1238 بينهم 24 في حالة حرجة.

 

وقد أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، أن "74498 شخصا في عزلة، وأن 5268 اختبارا أُجريت للجمهور في الـ 24 الساعة الماضية".

 

وأضافت البيانات، أنه "من بين العدد الإجمالي للمرضى، تم تحديد إصابة 1144 في حالة طفيفة، وتم إدخال حوالي 600 منهم إلى فنادق في تل أبيب والقدس أو في عزلة منزلية، في حين أن 32 منهم في حالة جيدة".

 

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردن، عن "إحراز تقدم تدريجي بهدف فرض إغلاق أوسع في اسرائيل في ضوء انتشار فيروس كورونا".

 

وأضاف الوزير الإسرائيلي: "سنمضي قدما تدريجيا في فرض الإغلاق، وسنطلب من مئات الآلاف من الأشخاص عدم الذهاب إلى العمل، وستقسم إسرائيل إلى مربعات أمنية وستقوم الشرطة مع الجيش بفحص الأشخاص الموجودين في الخارج".

 

وكانت السلطات الإسرائيلية، قد قررت يوم الأربعاء الماضي، إغلاق معابرها البرية مع مصر والأردن في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، كما ألمحت القناة العبرية الـ"13"، بأنه من الممكن إقامة حكومة طوارئ في إسرائيل.

 

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

 

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

 

 أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

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