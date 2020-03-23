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ارتفاع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.01% خلال بداية التعاملات

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:25 ص
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بوابة الفجر
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.01% رابحاً 0.04 نقطة ليصل إلى مستوى 1394.95 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاع الخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 6 ملايين سهم بقيمة 1.2 مليون دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.29% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.55%، فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.78% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.34%.
 
 
 
 
 

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