ارتفاع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.01% خلال بداية التعاملات

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.01% رابحاً 0.04 نقطة ليصل إلى مستوى 1394.95 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاع الخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 6 ملايين سهم بقيمة 1.2 مليون دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.29% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.55%، فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.78% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.34%.



