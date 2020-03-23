أول لاعب يصاب بفيروس كورونا يروي رحلته مع المرض وحتى التعافي منه

كشف أول لاعب ألماني من الدرجة الأولى أصيب بفيروس كورونا، لوكا كيليان، بأنه شعر "بالخوف" في بادىء الأمر، قبل أن يتعافى كلياً.

كشف أول لاعب ألماني من الدرجة الأولى أصيب بفيروس كورونا، لوكا كيليان، بأنه شعر "بالخوف" في بادىء الأمر، قبل أن يتعافى كلياً.

قال كيليان في مقابلة نشرتها صحيفة فستفالن بلات المحلية، اليوم الإثنين: "بدأت الأمور في 10 مارس مع شعور بحساسية في الحلق، وفي اليوم التالي بدأت أشعر بأوجاع في الرأس، لكني واظبت على التدريب".

قال كيليان في مقابلة نشرتها صحيفة فستفالن بلات المحلية، اليوم الإثنين: "بدأت الأمور في 10 مارس مع شعور بحساسية في الحلق، وفي اليوم التالي بدأت أشعر بأوجاع في الرأس، لكني واظبت على التدريب".

وتابع: "وفي 12 مارس بدأت أشعر صعوبة في التنفس، ثم أصبح الأمر أقوى في اليوم التالي، حرارة مع رجفة قوية، في تلك اللحظة شعرت فعلاً بالخوف للمرة الأولى، استمر الأمر 4 أيام، قبل أن تنخفض حرارتي ثم بدأت أشعر بتحسن تدريجي من يوم إلى يوم".