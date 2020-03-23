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أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 23-3-2020 في أسواق الجملة

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:40 ص
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بوابة الفجر
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 أسعار الخضراوات اليوم 

حافظت اسعار الخضراوات على استقرارها اليوم الاثنين 23-3-2020 في سوق العبور أكبر اسواق الجملة في مصر وذلك عقب ارتفاع بقيمة تراوحت ما بين جنيهًا إلى جنيهان في بعض الأصناف نتيجة لاقبال المواطنين على شراء كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة لتخزينها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 23-3-2020

سعر البصل 6 جنيهًا 

سعر البطاطس 5.5 جنيهًا

سعر الكوسة 6 جنيهًا 

سعر الفاصوليا 16 جنيها

سعر الطماطم 7 جنيه

سعر الفلفل الرومي 13 جنيها

سعر البصل الأحمر 11 جنيها

سعر الثوم  ما بين 8 إلى 11 جنيها
 
البصل الأبيض سجل 9 جنيه

سعر البسلة 8.5 جنيها

سعر الباذنجان العروس 10 جنيها

سعر الباذنجان الرومي 6 جنيهًا

سعر الجزر 5.5 جنيها

سعر الفلفل الألوان 30 جنيها

الملوخية 10 جنيهًا

سعر السبانخ 10 جنيها

سعر ورق العنب 50 جنيها

سعر القرنبيط 8 جنيهات للواحدة

سعر البروكلي 10 جنيهات

سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة

سعر الليمون 12 جنيهات


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