وكيل نقل النواب: الكارهون لمصر يستغلون كورونا في بث الشائعات

أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن بعض الصحف الكبرى العالمية أصبحت ألعوبة فى يد الإخوان وذلك ليس عن قناعة لكن بسبب المصالح التي تتجسد في التمويل، وتتخذ من الشائعات وسيلة لزعزعة الاستقرار في مصر، فالدول راعية الإرهاب تستعين بعلماء النفس وخبراء الاجتماع حتى تحقق الشائعات أهدافها وتؤثر على القوى المعنوية للشعوب.





وأوضح: وسائل التواصل الاجتماعي غيرت من طبيعة الشائعة وطرق تداولها، حيث أن الشائعات تزايدت مع اتساع رقعة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.





وأكد زين الدين في بيان اليوم الاثنين، أن الأمر يقتضي تبني استراتيجية موجهة لزيادة وعي أفراد المجتمع والعمل على نشر ثقافة النقد الموضوعي فيما بينهم بالالتزام بالموضوعية، وتوعية المواطنين المستمرة على نطاق واسع، بالتعامل السريع مع الشائعات ومحاولات إثارة البلبلة والرأي العام.

وأضاف، ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، بتبني سياسات إعلامية داعمة لسياسة الدولة في حربها ضد الوباء، والعمل على جهود التوعية، وتوثيق مصادر المعلومات، ومحاربة الشائعات التي تستهدف بلبلة الرأي العام وإثارة الذعر، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مما يؤدي إلى تقليل الخسائر، ومحاصرة الفيروس.





وأكد: الدور الحيوي لقنوات الاتصال الرسمية في الوزارات والمصالح الحكومية في توفير ونشر المعلومات عن كافة ما يثار من شائعات.



