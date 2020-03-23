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وكيل نقل النواب: الكارهون لمصر يستغلون كورونا في بث الشائعات

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:08 ص
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بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن بعض الصحف الكبرى العالمية أصبحت ألعوبة فى يد الإخوان وذلك ليس عن قناعة لكن بسبب المصالح التي تتجسد في التمويل، وتتخذ من الشائعات وسيلة لزعزعة الاستقرار في مصر، فالدول راعية الإرهاب تستعين بعلماء النفس وخبراء الاجتماع حتى تحقق الشائعات أهدافها وتؤثر على القوى المعنوية للشعوب.

وأوضح: وسائل التواصل الاجتماعي غيرت من طبيعة الشائعة وطرق تداولها، حيث أن الشائعات تزايدت مع اتساع رقعة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد زين الدين في بيان اليوم الاثنين، أن الأمر يقتضي تبني استراتيجية موجهة لزيادة وعي أفراد المجتمع والعمل على نشر ثقافة النقد الموضوعي فيما بينهم بالالتزام بالموضوعية، وتوعية المواطنين المستمرة على نطاق واسع، بالتعامل السريع مع الشائعات ومحاولات إثارة البلبلة والرأي العام.

وأضاف، ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، بتبني سياسات إعلامية داعمة لسياسة الدولة في حربها ضد الوباء، والعمل على جهود التوعية، وتوثيق مصادر المعلومات، ومحاربة الشائعات التي تستهدف بلبلة الرأي العام وإثارة الذعر، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مما يؤدي إلى تقليل الخسائر، ومحاصرة الفيروس.

وأكد: الدور الحيوي لقنوات الاتصال الرسمية في الوزارات والمصالح الحكومية في توفير ونشر المعلومات عن كافة ما يثار من شائعات.

كانت قد انتشرت في الأونه الأخيرة العديد من المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا من خلال منصات التواصل الاجتماعى والإنترنت، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين المواطنين خاصة بعد إعلان وزارة الصحة المصرية عن وجود حالات حاملة لفيروس كورونا في مصر.

وتواصل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بمصر رفع جهودها للتصدي لفيروس كورونا، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.


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