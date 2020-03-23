محمد رمضان لجمهوره: "الشدة بتظهر الرجال والمطلوب مننا التزام البيوت"

وجه الفنان محمد رمضان رسالة توعية لجمهوره يدعوهم فيها لإلتزام المنازل وعدم النزول إلى الشارع لعدم المساعدة في انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر ،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر محمد رمضان مقطع فيديو جديد له، قال فيه :" أخواتي وحبايبي وأهل بلدي وشعب مصر العظيم ياريت نلتزم بيوتنا حفاظًا علي سلامتنا وسلامة أبنائنا وسلامة اهلنا".



وتابع محمد رمضان قائلًا :"الشدة بتظهر الرجال والشدة اللي احنا فيها المطلوب مننا التزام البيوت بس، لو مطلوب مننا حاجة تاني أنا واثق في رجالتنا وشبابنا أنهم هيعملوها ".



و علق علي الفيديو قائلًا :" اللهم يا حافظ احفظ مصر وشعبها العظيم واحفظ الوطن العربي".



وفي سياق آخر ، يشارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "البرنس"، ويشاركه في البطولة نور،أحمد زاهر، روجينا،دنيا عبد العزيز،نجلاء بدر،سلوى عثمان، إدوارد،ريم سامي، صفاء الطوخي،عبد العزيز مخيون، حازم إيهاب،محمد علاء،رحاب الجمل،محمد حاتم،إنعام الجريتلي أحمد داش،والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الدرامية مسلسل "زلزال" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة محمد رمضان،منى عبد الغني،حلا شيحة،حسام داغر،ماجد المصري، محمود حجازي،هنادي مهنى،تامر ضيائي،أحمد صيام،تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج سينرجي.

