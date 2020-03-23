"الوزير" و"العناني" يبحثان تشغيل قطارات نوم سياحية بين الأقصر والغردقة

اجتمع وزير النقل، المهندس كامل الوزير، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الاثنين، بحضور رئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيس غرفة المنشات الفندقية، ورئيس غرفة الشركات السياحية؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق لخدمة القطاع السياحي.





وتمت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي تدعم قطاع السياحة منها دراسة تشغيل قطارات نوم سياحية بين الأقصر والغردقة؛ لربط المدن السياحية ببعضها وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية ومدن البحر الأحمر بمدن وادي النيل.





أكد وزير النقل، أن هناك خطة لوزارة النقل لإعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد أبو طرطور قنا سفاجا الغردقة، وأنه مشروع استراتيجي ويخدم صناعة التعدين ونقل الركاب ويسهم مساهمة إيجابية في تنمية الوادي الجديد والمحافظات التي يمر بها خط السكة الحديد.



كما تم استعراض جهود وزارة النقل في تطوير شبكة الطرق المختلفة وتنفيذ محاور للنيل في صعيد مصر لخدمة المواطنين والمناطق السياحية، وكذلك جهود وزارة النقل في رفع الموانئ النيلية والبحرية بما يجعلها تساهم في دعم النشاط السياحي والاقتصاد القومي.





ووجه وزير النقل المختصين بالوزارة، بتوفير التسهيلات اللازمة لخدمة القطاع السياحي والمساهمة في ظهوره في أفضل صورة تليق بمكانة مصر العالمية.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاماً.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



