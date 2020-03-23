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تسجيل 4 آلاف حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" في أمريكا

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:52 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، اليوم الاثنين، 4 آلاف حالة إصابة جديدة بوباء "كورونا" المستجد، ليتجاوز إجمالي الإصابات في أمريكا الـ35 ألف حالة.

وارتفع عدد المصابين بفيروس" كورونا" المستجد في الولايات المتحدة، بأربعة آلاف حالة في آخر 24 ساعة، وصولًا إلى 35206 شخص، وعدد الوفيات بلغ 471 حالة، بحسب جامعة "جونز هوبكنز".

وقالت الجامعة، إنه تم تسجيل 31057 حالة في الولايات المتحدة، حيث سجلت السلطات الصحية وفاة 390 شخصًا.

واحتلت الولايات المتحدة الأمرريكية المرتبة الثالثة، كأكثر الدول المتضررة من تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" في العالم، بعد الصين وإيطاليا.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد أعلنت يوم 11 مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 14 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 167 دولة وإقليم في العالم أكثر من 339 ألف حالة.

أعراض فيروس كورونا الجديد
يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.
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