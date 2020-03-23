تسجيل 4 آلاف حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" في أمريكا

أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، اليوم الاثنين، 4 آلاف حالة إصابة جديدة بوباء "كورونا" المستجد، ليتجاوز إجمالي الإصابات في أمريكا الـ35 ألف حالة.





وارتفع عدد المصابين بفيروس" كورونا" المستجد في الولايات المتحدة، بأربعة آلاف حالة في آخر 24 ساعة، وصولًا إلى 35206 شخص، وعدد الوفيات بلغ 471 حالة، بحسب جامعة "جونز هوبكنز".





وقالت الجامعة، إنه تم تسجيل 31057 حالة في الولايات المتحدة، حيث سجلت السلطات الصحية وفاة 390 شخصًا.





واحتلت الولايات المتحدة الأمرريكية المرتبة الثالثة، كأكثر الدول المتضررة من تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" في العالم، بعد الصين وإيطاليا.





وكانت منظمة الصحة العالمة قد أعلنت يوم 11 مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 14 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 167 دولة وإقليم في العالم أكثر من 339 ألف حالة.





أعراض فيروس كورونا الجديد