إصابة عازف الروك الشهيرديفيد براين بفيروس كورونا

أعلن عازف فرقة الروك الشهيرة Bon Jovi الموسيقي الشهير ديفيد براين، إصابته بفيروس كورونا.

وقال براين أمس: "استلمت الآن اختبارات تحليل فيروس كورونا، والتي جاءت إيجابية، لقد كنت مريضاً لمدة أسبوع وأشعر بتحسن كل يوم"، وبحسب موقع ديد لاين فقد تم عزله في الأسبوع الماضي وحث المعجبين على عدم الخوف.

وأرسل براين رسائل طمأنينة إلى جمهوره عبر حسابه على إنستغرام، فكتب: "من فضلك لا تخف.. إنها الإنفلونزا وليس الطاعون، لقد بقيت في الحجر الصحي لمدة أسبوع وسأظل لمدة أسبوع آخر، وعندما أشعر بتحسن، سأخضع للفحص مرة أخرى للتأكد من خلوي من هذا الفيروس اللعين"