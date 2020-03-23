طلب إحاطة لسرعة الفصل في مصروفات الفصل الدراسي الثاني

تقدم فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن مصروفات الفصل الدراسي الثاني للطلاب بالمدارس الخاصة في ظل تأجيل الدراسة لمواجهة فيروس كورونا، والمطالبات باستردادها.





وأشار أن هناك عام نظرا لعدم استكمال مطالبات متزايدة من بعض أولياء الأمور ممن لهم أبناء في المدارس الخاصة باسترداد جزء من قيمة أقساط الترم الثاني، نظرا لأن الطلاب لم يكملوا المدة الدراسة المقررة في الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والمحددة بـ96 يوما دراسيا، ولكن العملية الدراسية ما زالت قائمة ومستمرة من خلال خطة بديلة لاستكمال الدراسة من خلال التعلم عن بعد، ينفذها المعلمون في المدارس الخاصة، ما يعني أن الدراسة مستمرة، موضحًا أن ما تغير هو الذهاب إلى المدرسة فقط بالنسبة للطلاب.



وأضاف بركات في بيان اليوم الاثنين، أن نصيب المدارس من المصروفات 10% فقط، فكيف تتم المطالبة برد 40% لولي أمر الطالب، والمدارس بها معلمون ورواتب ولا يجوز منع رواتبهم في ظل أزمة التأجيل ويبثون فيديوهات من المدارس للطالب ويتابعون عملهم أولا بأول، خاصة أنه لم يتم إلغاء الفصل الدراسي الثاني، ولم يتم إلغاء أي وحدات دراسية والعام الدراسي لم ينتهي، ولكن تم استبدال الامتحانات في سنوات النقل بمشروع بحثي مرتبط بكل مناهج الترم الثاني وهو شرط للنجاح إلى العام الأعلى.

وأكد، أن أولياء الأمور لهم الحق في استرداد ما له علاقة بمصروفات الباصات والأنشطة المرتبطة بوجود الطالب بالمدرسة، وتم إلغاؤها بتوقف الدراسة في المنازل.



