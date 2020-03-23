وقف تصوير مسلسل "أسود فاتح" لـ هيفاء وهبي بسبب كورونا

توقف تصوير مسلسل "أسود فاتح" للفنانة هيفاء وهبي حتى نهاية الشهر الجاري ،وذلك بسبب فيروس كورونا المنتشر حاليًا في جميع أنحاء العالم، بالرغم من تنفيذ الأبطال وفريق العمل على اتباع كافة الاجراءات التي أكدت عليها وزارة الصحة اللبنانية.



يشار أن مسلسل "أسود فاتح"تدور أحداثه في إطار اجتماعى مشوق وهو بطولة هيفاء وهبي،روجينا، شريف سلامة،معتصم النهار،أحمد فهمي،فراس سعيد،رانيا منصور، عمر السعيد،صبرى فواز،حنان سليمان،ناصر سيف،حسام الجندي، نبيل نور الدين،نانسى صلاح، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل،ومن المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبى الدرامية مسلسل "لعنة كارما"، وهو بطولة فارس رحومة، محمد سليمان،زكي فطين عبد الوهاب،شيرين، إخراج خيري بشارة.