روني يتعاطف مع ليفربول

أمد واين روني، لاعب مانشستر يونايتد السابق، أن ليفربول يستحق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بالرغم من توقف الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال روني وفقًا لصحيفة "

تايمز

" البريطانية: "ليفربول يستحق الفوز بالبريميرليج. الآن كما يمكنك أن تتخيل، مشجعو إيفرتون سينادون بأنه يجب إلغاء الموسم!".

وأضاف "وبطبيعة الحال، كمشجع ولاعب لإيفرتون بجانب أنني لعبت 13 عامًا لمانشستر يونايتد، هناك شيء داخلي يقول إنه سيكون أمرًا لطيفًا لكن لا، ليفربول كانوا رائعين".

وختم "لقد عملوا بجد، هم يستحقون اللقب، هل يمكنك أن تتخيل أن تنتظر 30 عامًا وتخسر اللقب بهذه الطريقة؟".

وسبق لروني أن لعب لمانشستر يونايتد، ثم لعب لإيفرتون، ألد خصمين لليفربول في إنجلترا.

وقبل توقف البريميرليج بسبب تفشي فيروس كورونا، كان ليفربول يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي (57).