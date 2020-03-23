جيسيكا ألبا تتحدى ملل الحجر الصحي بوصلة رقص

كسرت النجمة الأمريكية جيسيكا ألبا وابنتها رتابة الحجر المنزلي الاختياري خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد، بفيديو راقص لهما، حاصد أكثر من 2.5 مليون مشاهدة على إنستجرام.

ونشرت ألبا 38 عاماً فيديو مع ابنتها ذات الـ11 عاماً من صالة الألعاب بمنزلهما، مشيرة إلى ممارسة الرياضة بشكل آخر عبر الرقص معاً وبحركات متناسقة لا تخلو من الرشاقة.

وأشارت ألبا إلى أن الحجر المنزلي هو نوع من التحدي الذي يحتاج إلى الكفاح لأجل الالتزام به، أما اليوم فأمامنا

"تحدٍّ من نوع آخر عبر الرقص معاً".

واستطاع الفيديو حصد الكثير من التفاعل من متابعي تطبيقي إنستجرام وتيك توك، حيث حصد 2.5 مليون مشاهدة على إنستجرام.