Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23-3-2020.. استقرار متواصل للأسعار

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:35 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
أسعار الدواجن اليوم 

استقرت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23-3-2020 في السوق المحلى  وذلك بعد ارتفاعها بشكل طفيف خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 29 جنيها للكيلو من المزرعة، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 32-35جنيها للكيلو حسب المنطقة.
 
وسجل كيلو الفراخ البلدى 43 جنيهًا، و40 جنيهًا للساسو، و45 للرومى، و45 للبط، و35 للأوراك، 60 للبانيه، وتراوح سعر الكتكوت بين 14-15 جنيها، فيما سجل سعر كرتونة البيض 29 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك 33-35 جنيها.
Advertisements

أخبار تهمك

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بسرعة 55 كيلو.. الأرصاد تكشف موعد ذروة العاصفة

منذ ساعة و 28 دقيقة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 19 ساعة

"كاف" يكشف عن تطورات جديدة بشأن عودة دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 18 ساعة

هل خضع النني لحجر صحي بسبب كورونا.. وكيله يجيب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة.. ظهور أول إصابة بالكورونا في برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 14 ساعة

بسبب كورونا.. الحكومة توجه رسالة عاجلة إلى العائدين من الخارج

منذ أقل من ساعة

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

تعرف على المبلغ الضخم الذي تبرعت به هيفاء وهبي لمكافحة فيروس "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار من التضامن عن العلاوات الخمس للمواطنين

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:27 ص

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

09:52 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

07:23 ص

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

01:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status