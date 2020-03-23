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نجم وست هام على ردار آرسنال

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:32 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وضع نادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، لاعب وست هام، المدافع الفرنسي عيسى ديوب، كهدف لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لحل الأزمة الدفاعية التي يمر بها الفريق.



ذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن مدرب آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، وضع ديوب كأحد الحلول للمشكلة التي يعاني منها الفريق في خط الدفاع.



وأضافت الصحيفة أن الصفقة سيكون من السهل إنهائها في حال هبوط وست هام من بطولة الدوري الإنجليزي، لكن في حال البقاء فإن آرسنال سيكون عليه دفع المزيد من الأموال للحصول على اللاعب صاحب 23 عاماً.



وكان ديوب انضم إلى وست هام قادماً من تولوز الفرنسي مقابل 22.5 مليون يورو في صيف عام 2018، حيث يتألق المدافع الفرنسي رغم معاناة فريقه في المسابقة.



وكان آرسنال يحتل المركز 9 برصيد 40 نقطة، وذلك قبل تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزي حتى نهاية أبريل (نيسان) المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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