الزمالك يكشف موعد الحكم في ملف كهربا

وقال عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت2": "الزمالك جهز أوراقه الخاصة ضد النادي البرتغالي ومحمود عبدالمنعم كهربا والأهلي، وتم تقديم الدفوع ومنتظرين رد الأهلي، وبحد أقصى خلال شهرين سينتهي الأمر".

وتابع: "أقصى ما نريده من ملف كهربا أن نحفظ حق النادي، وإيقاف عملية انتقال اللاعب من نادي لآخر".





وأوضح: "اللجنة المعنية بالفيفا رفضت الدعوى التي رفعها جروس وحاليًا الدعوى أمام المحكمة الرياضية "الكاس" هذه المرحلة سننتظر البت في الدعوى، الموضوع سيأخذ فترة تقريبًا من 4 إلى 6 أشهر، ونحن نعمل على تجهيز ملف الأبيض في هذا الشأن".





وواصل: "المحكمة الرياضية هيئة استئناف على قرار الفيفا أو هيئة تحكيمية أعلى من قرارت الفيفا، والآن هي تحكيمية، جروس يقول إن لديه مستحقات والزمالك قدم ما يفيد بحصوله عليها، لا يمكنني تحديد موقف نادي الزمالك، وتم ابلاغي برفع دعوى ضد الزمالك منذ 72 ساعة فقط".





وكشف: "إذا لم يفز الأبيض بالقضية أو تنفيذ العقوبة، فإن العقوبات ستنفذ بعد فترة طويلة، لا بد أن أرى الملف كاملًا وإذا تبين أن جروس لديه مستحقات، فسيتم التفاوض معه، وإن لم يكن لديه مستحقات، فالأمر أصبح منتهي".





وأشار: "الزمالك قدم كل الأوراق التي تفيد بأن الأبيض اللتزم بكل الأمور المالية ومستحقات النقاز".



