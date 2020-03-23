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تعرف على تفاصيل أول جهاز تعقيم ذاتي من الكورونا في أسوان

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:28 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف المهندس طه تقي، أحد منفذي جهاز للتعقيم من كورونا ذاتيا، تفاصيل جهازه، موضحا: أنه يعمل في قطاع الأجهزة الطبية، وفكر في تنفيذ الجهاز حتى يكون هناك آلية للتعقيم بصورة سريعة.

وأشار "تقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، إلى أن هذا الجهاز يشبه أحواض التعقيم في المستشفيات، معقبا: "بنعقم إيدينا ونغسلها من غير ما نلمس أي حاجة"، لافتا إلى أن مكونات الجهاز بسيطة جدا، وهي حوض؟، وخزان للصرف، ومكان للمطهرات.

وأضاف أحد منفذي جهاز للتعقيم من كورونا ذاتيا، أنهم التقوا بمحافظ أسوان، وأعجب به، ووجه بتوزيع 4 أجهزة منه في أماكن التجمعات مثل البنوك بالمحافظة، لافتا إلى أن سعر الجهاز 1200 جنيه، ويكفي لتعقيم 120 إلى 170 شخص يوميا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

وأوضح إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.
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