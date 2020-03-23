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مانشستر سيتي يسعى لخطف نجم ريال مدريد الصيف المقبل

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:25 ص
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جوارديولا
جوارديولا
مصطفى صابر
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كشفت بعض التقارير الصحفية البريطانية عن ان نادي مانشستر سيتي يسعى للحصول على خدمات النجم الفرنسي رافاييل فاران مدافع ريال مدريد.

ووفقًا لشبكة "مانشستر إيفينينغ نيوز" البريطانية، أن ​مان سيتي​ يخطط لضم الفرنسي ​رافاييل فاران​ خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأضافت الشبكة،أن مانشستر سيتي يعاني من مشاكل دفاعية هذا الموسم، تجعل فكرة ضم مدافع جديد، في الصيف، ضمن أولويات جوارديولا​ في الميركاتو المقبل.



وبعد رحيل كومباني وفي ظل الإصابات التي ضربت نجوم الخط الخلفي، وفي مقدمتهم إيمريك لابورت وجون ستونز يعاني مانشستر سيتي دفاعيًا هذا الموسم.

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واختتمت الشبكةأن مسؤولي نادي مانشستر سيتي سيقديمون عرض مالي كبير، لكي يوافق فلورنتينو بيريز على رحيل فاران، علماً أنه رفض رحيله بالموسم الماضي.
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