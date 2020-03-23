نداء شرارة تصاب بالإكتئاب بسبب كورونا









وأضافت: "وبخصوص الأوضاع اللي كل العالم عم يمر فيها هالفترة انا كلي يقين بالله انها فتره بس الله يفرجها عشان الناس اللي مش لاقية، مصروف بيتها ويومها عشان الناس اللي ما بتعرف تشكي عشان الناس اللي شغلها يوم بيوم وعشان في ناس وجع قلبها اكبر من الف وباء التزموا ببيوتكم وخلصونا، من هالازمه عشان تمشي حياتكم فكروا بالناس، الغلبانه فكروا بالناس اللي عندها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي ما رح يعرفوا يتعاملو مع اولادهم هالفتره لانهم بحاجه لمدرسينهم، فكروا بمرضى السرطان اللي مناعتهم قليلة فكروا شوي بكبار السن اللي محتاجين رعايه وجسمهم صعب يتحمل هيك مرض فكروا بالناس اللي تاركه أهاليها وبتشتغل عشان المرضى والناس اللي واقفه بالشارع بالبرد عشان يحموك، يارب رحمتك وعفوك ورضاك، قلت اشارككم مشاعري افضفضلكم .".







نشرت الفنانة نداء شرارة صورة" اسكرين شوت" عبرت من خلالها عن إحساسها بالإكتئاب وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ".كتب نداء معبرة عن سوء حالتخا هذا الفترة قائلة" الحمدلله (( اكتئاب )) تملكني الشعور للأسف صرلي فتره بحاول أقاوم من وقت وفاة اخوي بطلت اعرف انام بالليل و بنام ساعات طويلة بالنهار واليوم صار مقلوب ما عندي طاقه أتحرك من مكاني صدااااااع بس وهلا مع قعدة البيت الموضوع صار صعب للأسف يا اصدقائي جميعكم فشلتم في ان تأخذوا بيدي حتى تصير نفسيتي احسن كلو بيتاخد بالموقف بعدينبيروح .. الحمدلله على كل حال ربنا يحلها من عندو وتتغير الاحوال وتتحسن النفسيه ..".