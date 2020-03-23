قد تكون مصابا ولا أعراض لديك.. معلومات جديدة عن "كورونا"

كشفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، اليوم الاثنين، عن بيانات صينية جديدة أكدت أن أعداد المصابين بكورونا ممن لا تظهر لديهم أعراض الإصابة بالفيروس قد تصل إلى ثلث أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالمرض.

وقالت الصحيفة، إنه يمكن أن يكون النطاق الحقيقي والعدد الخفي لهؤلاء "الناقلين بصمت" أعلى مما كان يعتقد في البداية.

وبحسب البيانات الصينية، ثبتت بحلول نهاية فبراير، إصابة أكثر من 43 ألف شخص بالفيروس التاجي في الصين دون ظهور أعراض لديهم، وتم عزلهم، لكن لم يتم احتسابهم في الأرقام الرسمية، التي كانت 80 ألفا في ذلك الوقت.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه المعلومات تعتبر ذا تأثير كبير على الاستراتيجيات التي قد تستخدمها دول العالم لاحتواء الفيروس.

ولم يتفق العلماء حاليا على ما إذا كان المرض بدون أعراض يساهم في انتقال الفيروس لأشخاص آخرين أم لا، خاصة أن المصابين لا تظهر عليهم أي أعراض لفترة طويلة من المحتمل خلالها أن ينقلوا العدوى للمئات.

وازداد عدد العلماء المشككين في معلومات نشرتها في وقت سابق منظمة الصحة العالمية مفادها أن حالات انتقال الفيروس دون أعراض نادرة جدا.

وتمثل الإصابات غير العرضية (بدون ظهور الأعراض) 1 إلى 3 في المائة من الحالات، بحسب التقرير السابق للبعثة الدولية للمنظمة إلى الصين.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.