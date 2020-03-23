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لفتة رائعة.. تنازل موظفي ماينز عن جزء من رواتبهم لمواجهة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:04 ص
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ماينز الألماني
ماينز الألماني
وكالات
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قدم نادي ماينز الألماني لفتة رائعة بعد تنازل كل العاملين في النادي بدءا من القيادة والمدربين و اللاعبين ووصولا إلى أصغر الموظفين عن جزء من رواتبهم في ظل أزمة كورونا المنتشرة حول العالم.

وقال روفين شرودر، المدير الرياضي للنادي في لقاء مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف) إن هناك "قدرا كبيرا لا يمكن تصديقه من التضامن" داخل النادي، وأضاف أن " الجميع سيتنازلون عن المال".

وتابع شرودر أنه حتى العاملين الذين لا ينتمون إلى أصحاب الدخول الكبيرة في النادي سيشاركون أيضا في هذه التدابير التقشفية.

وقال شرودر:" اتصل بي الحارس الذي يزود الفريق باحتياجاته مضيفا " أنا أريد أن أساعد بأي شكل، سأتوقف عن تزويد سيارتي بوقود عن طريق بطاقة ماينز للوقود، فأنا لا أريد أن أُحَمِّل النادي بأعباء إضافية".
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