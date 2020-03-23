كيكي سيتين يطلب إعادة نجم برشلونة

طلب كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني من إدارة ناديه إعادة كارليس ألينيا لاعب الفريق المعار إلى ريال بيتيس لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي الحالي.

أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن كيكي سيتين يصمم على إعادة كارليس ألينيا إلى ملعب كامب نو بعد تألقه مع ريال بيتيس.

وأشارت إلى أن مدرب برشلونة يخشى رحيل التشيلي أرتورو فيدال والكرواتي إيفان راكيتيتش في بداية الموسم الجديد لذلك وضع ألينيا كبديل لهما.