Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيكي سيتين يطلب إعادة نجم برشلونة

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:30 ص
Advertisements
كيكي سيتين
كيكي سيتين
الفجر الرياضي
Advertisements

طلب كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني من إدارة ناديه إعادة كارليس ألينيا لاعب الفريق المعار إلى ريال بيتيس لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي الحالي.

 

أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن كيكي سيتين يصمم على إعادة كارليس ألينيا إلى ملعب كامب نو بعد تألقه مع ريال بيتيس.

 

وأشارت إلى أن مدرب برشلونة يخشى رحيل التشيلي أرتورو فيدال والكرواتي إيفان راكيتيتش في بداية الموسم الجديد لذلك وضع ألينيا كبديل لهما.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كيكي سيتين ريال بيتيس برشلونة

أخبار تهمك

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة.. ظهور أول إصابة بالكورونا في برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

خبر سار من التضامن عن العلاوات الخمس للمواطنين

منذ ساعة و 19 دقيقة

تعرف على المبلغ الضخم الذي تبرعت به هيفاء وهبي لمكافحة فيروس "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

بسبب كورونا.. الحكومة توجه رسالة عاجلة إلى العائدين من الخارج

منذ أقل من ساعة

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 18 ساعة

"كاف" يكشف عن تطورات جديدة بشأن عودة دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

هل خضع النني لحجر صحي بسبب كورونا.. وكيله يجيب

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 19 ساعة

بسرعة 55 كيلو.. الأرصاد تكشف موعد ذروة العاصفة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

كيكي سيتين.. مغامرة أم انهيار؟

مدرب برشلونة الجديد يطلب أول صفقة

أخبار برشلونة اليوم: رحيل مدافع البرسا وكيكي يريد إعادة نجم البلوجرانا المعار ويطلب ضك أول صفقة ونجم جديد ينضم لبرشلونة

كيكي يطلب عودة الاسطورة إنييستا إلى صفوف برشلونة

أول صدمة كيكي سيتين لجمهور برشلونة

كيكي سيتين يفتح النار على نجوم برشلونة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:27 ص

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

09:52 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

07:23 ص

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

01:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status