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سعر الذهب اليوم الاثنين 23-3-2020 في مصر

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:59 ص
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بوابة الفجر
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أسعار الذهب في مصر

شهدن أسعار الذهب حالة من الاضطراب في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة الفترة الحالية وذلك بسبب توجه البنوك المركزية للبيع من أجل توفير السيولة اللازمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وانخفض سعر جرام الذهب بنحو 5 جنيهات في ختام تعاملات الأحد على خلفية تراجع السعر العالمي وجاءت الاسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 770.25 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 674  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر577.57 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,274 جنيهًا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية تعاملاتها خلال تعاملات السبت الماضي مرتفعة 1.86% مع نهاية تعاملات أمس نهاية الأسبوع،في ظل مخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات أمس عند 1498.6 دولار للأوقية.


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