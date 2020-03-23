سعر الذهب اليوم الاثنين 23-3-2020 في مصر





أسعار الذهب في مصر





شهدن أسعار الذهب حالة من الاضطراب في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة الفترة الحالية وذلك بسبب توجه البنوك المركزية للبيع من أجل توفير السيولة اللازمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وانخفض سعر جرام الذهب بنحو 5 جنيهات في ختام تعاملات الأحد على خلفية تراجع السعر العالمي وجاءت الاسعار على النحو التالي:





أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 770.25 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 674 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر577.57 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,274 جنيهًا





وأغلقت أسعار الذهب العالمية تعاملاتها خلال تعاملات السبت الماضي مرتفعة 1.86% مع نهاية تعاملات أمس نهاية الأسبوع،في ظل مخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات أمس عند 1498.6 دولار للأوقية.







