مسلسل كوري تحدث عن "كورونا".. ومعلومات صادمة عن الفيروس

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً من مسلسل My Secret Terrius الكوري، الذي طرح في 2018 ويمكن متابعته عبر شبكة نتفليكس، حيث جاء ذكر فيروس كورونا، في الحلقة العاشرة منه.

وأبرز مقطع الفيديو قول طبيبة "إننا بحاجة لأبحاث جديدة عن فيروس كورونا المتحول"، مشيرة إلى فيروسات كورونا، ميرس، سارس الزكام الشائع جميعها من نفس الفئة والتركيبة الجينية.

وأشارت الطبيبة إلى أن فيروس كورونا يضرب الجهاز التنفسي، مؤكدة أنه فيروس تم التلاعب به، ليقتل 90% من البشرية.