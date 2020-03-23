Advertisements
Advertisements
Advertisements

مسلسل كوري تحدث عن "كورونا".. ومعلومات صادمة عن الفيروس

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:58 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً من مسلسل My Secret Terrius الكوري، الذي طرح في 2018 ويمكن متابعته عبر شبكة نتفليكس، حيث جاء ذكر فيروس كورونا، في الحلقة العاشرة منه.

وأبرز مقطع الفيديو قول طبيبة "إننا بحاجة لأبحاث جديدة عن فيروس كورونا المتحول"، مشيرة إلى فيروسات كورونا، ميرس، سارس الزكام الشائع جميعها من نفس الفئة والتركيبة الجينية.

وأشارت الطبيبة إلى أن فيروس كورونا يضرب الجهاز التنفسي، مؤكدة أنه فيروس تم التلاعب به، ليقتل 90% من البشرية.

Advertisements

أخبار تهمك

خبر سار من التضامن عن العلاوات الخمس للمواطنين

منذ ساعة و 17 دقيقة

تعرف على المبلغ الضخم الذي تبرعت به هيفاء وهبي لمكافحة فيروس "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

صدمة.. ظهور أول إصابة بالكورونا في برشلونة

منذ ساعة

"كاف" يكشف عن تطورات جديدة بشأن عودة دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ أقل من ساعتين

بسبب كورونا.. الحكومة توجه رسالة عاجلة إلى العائدين من الخارج

منذ ساعة الا ربع

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 19 ساعة

هل خضع النني لحجر صحي بسبب كورونا.. وكيله يجيب

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بسرعة 55 كيلو.. الأرصاد تكشف موعد ذروة العاصفة

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

منذ ساعة و 13 دقيقة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:27 ص

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

09:52 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

07:23 ص

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

01:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status