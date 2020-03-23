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أسعار اللحوم اليوم الاثنين 23 مارس 2020 في السوق المحلي

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:43 ص
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بوابة الفجر
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شهدت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 23 -3-2020 استقرارا فى السوق المحلي حيث تراوحت  اللحوم الكندوز بين 120 وحتى 130جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها ،السجق 110-125 جنيها، وتراوحت اسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها ، وأسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.


 كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 120و حتى 140جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كما شهدت المجمعات الاستهلاكية منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز او الضأن.
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