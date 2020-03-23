برشلونة يفاوض ظهير بورتو

يسعى فريق برشلونة الإسباني بكل قوته للتعاقد مع أليكس تيليس ظهير أيسر نادي بورتو البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي الحالي.

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة يفاوض تيليس الذي ينتهي عقده في 2021 ويرفض التجديد فلديه شرط جزائي بقيمة 40 مليون يورو.

وأشارت إلى أن برشلونة سيستغل الشرط الجزائي في عقده لضمه من بورتو البرتغالي رغم توقف مسابقة الدوري الإسباني في الوقت الحالي.