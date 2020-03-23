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هكذا تقضي زوجة توم هانكس وقتها بالحجر الصحي

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:51 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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نشرت النجمة ريتا ويلسون زوجة النجم توم هانكس فيديو جديد لها طمأنت من خلاله متابعيها على وضعها الصحي، بعد اعلان اصابتها وزوجها النجم الكبير بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الفيديو الذي نشرته ريتا عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، وكشفت من خلاله كيف تقضي وقتها بالحجر.

وظهرت ريتا وهي تؤدي كلمات أحد اغاني موسيقى الراب حيث قامت بأداء اغنية Naughty By Nature، لـ "هيب هوب هوريا".

ويقضي النجم توم هانكس مع زوجته ريتا ويلسون ساعات الحجر الصحي حاليا في أستراليا بعد اصابتهما بفيروس كورونا هناك.
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