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بن أفليك يطبق العزل الذاتي برفقة حبيبته الجديدة

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:50 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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كشفت مصادر مقربة من النجم بن أفليك، أنه قد قام بعزل نفسه عن العالم في منزله وبرفقته حبيبته الجديدة النجمة الشابة آنا دي آرماس.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الثنائي قررا عدم الخروج من المنزل في ظل الظروف التي تمر بها الولايات المتحدة من تفشي لفيروس كورونا، واختار الثنائي أن يجلسا معا بمنزل بن في لوس أنجلوس.

وسبق أن ظهر النجم بن أفليك في لقطات حديثة برفقة حبيبته الجديدة الممثلة الشابة آنا دي ارماس حيث كانا يتجولان بشوارع مدينة لوس أنجلوس.

ونشرت صحيفة ديلي ميل هذه اللقطات التي ظهر بها الثنائي خلال توجههما لتنوال وجبة الغداء، بدون كمامات في ظل مطالبات حظر التجاول بعد تفشي كورونا.

ذلك بعد أن سبق والتقط عدد من المصورين لقطات تؤكد شائعات ارتباط النجم بن أفليك بالنجمة الشابة "آنا دي ارماس"، نجمة فيلم جيمس بوند الجديد.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن اللقطات الأولى التي ظهر بها بن أثناء تجوله برفقة آنا كانت على شواطي كوستا ريكا وكانا ظهرا بها وهم يتبدالان القبلان وينعمان بلحظات رومانسية خلال قضائهما لعطلة.
وكانت قد بدأت الشائعات حول ارتباط الثنائي، بعد أن شوهدا معا في كوبا الاسبوع الماضي، ولكن دون توفر لقطات تثبت ذلك.

وتعتبر هذه هي العلاقة الرومانسية الرسمية الأولى لبن أفليك منذ انفصاله رسميا عن زوجته السابقة النجمة جينفر جارنر، التي سبق وأن اعترف بأن انفصاله عنها كان اسوء قرار في حياته.
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