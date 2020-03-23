شفاء نحو 90% من المصابين بفيروس "كورونا" بالصين

أعلنت الهيئة الحكومية لشؤون الصحة في الصين، اليوم الاثنين، في آخر إحصائيات لها شفاء 90% من المصابين بفيروس كورونا، وبقاء وجود 5120 مصابا فقط في المستشفيات لتلقي العلاج.





وسجلت الهيئة الحكومية، انخفاضا في عدد المصابين كل يوم، مشيرة إلى أن من بين 81093 شخصا تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، شفي 72702 شخص وغادروا المستشفيات.





وأشارت الهيئة الحكومية الصينية، إلى إنه دون احتساب أعداد المصابين في مقاطعة هوبي، أصيب 13293 شخصا بفيروس "كورونا" في بقية المناطق الأخرى، توفي منهم 117 شخصا، أي أن نسبة الوفيات خارج ووهان مثلت 0.88%.





وقد أصيب في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا، 67800 شخص، توفي منهم 3153 شخصا، ومثلت نسبة الوفيات في هذه المقاطعة 4.65%.





ويذكر أن السلطات الصينية لم تسجل في الأيام الأخيرة أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي.





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