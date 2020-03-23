نادي الوحدة السعودي يحمي شعاره من فيروس كورونا.. تعرف على التفاصيل

أضاف نادي الوحدة السعودي، الكمامة إلى شعاره عبر حسابه الرسمي على تويتر.

أضاف نادي الوحدة السعودي، الكمامة إلى شعاره عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وجاء وجود الكمامة على شعار نادي الوحدة في إشارة لتضامن النادي في الحملة الوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-).

وجاء وجود الكمامة على شعار نادي الوحدة في إشارة لتضامن النادي في الحملة الوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-).

وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت في وقت سابق تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت في وقت سابق تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.