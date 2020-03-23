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نانسي عجرم تشارك في حملة "معا نواجه كورونا"

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:48 ص
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بوابة الفجر
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شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في حملة وزارة الاعلام اللبنانية بالتعاون مع قيادة الجيش بعنوان "معًا نواجه كورونا".

ونشرت صفحة الجيش فيديو لـ نانسي تدعو من خلاله الجميع إلى البقاء في منازلهم من أجل صحتهم وصحة الجميع، وقالت "أنها مرحلة وستمرّ باذن الله، وسنعود ونعيش تفاصيل الحياة الجميلة مع بعضنا البعض وغداً سيكون أجمل".

وكانت نانسي عجرم قد نشرت في السياق نفسه عدّة تغريدات دعت من خلالها الجمهور إلى الإلتزام في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا.

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