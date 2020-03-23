إدريس البا: الحجر الصحي كان اختبار لعلاقتي بزوجتي ولإنسانيتنا



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن إدريس تحدث خلال الفيديو عن الساعات التي يعيشها بالحجر الصحي بعد ان سبق وأعلن عن اصابته بفيروس كورونا.



وقال ادريس ان هذه الأيام الطوال التي قضاها برفقة زوجته وحدهما بالمنزل، كانت بمثابة اختبار قوية لاعلاقتهما ببعضهما العبض وهما ناجحان به حتى اللحظة.



كما تعلم إدريس من هذه الظروف كيف يدعم انسانيته في مواجهة ما يمر به مع زوجته ومعهم العالم أجمع.



عاد النجم البريطاني ادريس البا لنشر فيديو له خلال التزامه بالحجر الصحي برفقة زوجته بمنزلهما، وشاركه مع متابعيه على صفحته الرسمية على موقع انستجرام.