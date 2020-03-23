Advertisements
Advertisements
Advertisements

إدريس البا: الحجر الصحي كان اختبار لعلاقتي بزوجتي ولإنسانيتنا

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:49 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements


عاد النجم البريطاني ادريس البا لنشر فيديو له خلال التزامه بالحجر الصحي برفقة زوجته بمنزلهما، وشاركه مع متابعيه على صفحته الرسمية على موقع انستجرام.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن إدريس تحدث خلال الفيديو عن الساعات التي يعيشها بالحجر الصحي بعد ان سبق وأعلن عن اصابته بفيروس كورونا.

وقال ادريس ان هذه الأيام الطوال التي قضاها برفقة زوجته وحدهما بالمنزل، كانت بمثابة اختبار قوية لاعلاقتهما ببعضهما العبض وهما ناجحان به حتى اللحظة.

كما تعلم إدريس من هذه الظروف كيف يدعم انسانيته في مواجهة ما يمر به مع زوجته ومعهم العالم أجمع.
Advertisements

أخبار تهمك

تعرف على المبلغ الضخم الذي تبرعت به هيفاء وهبي لمكافحة فيروس "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

"كاف" يكشف عن تطورات جديدة بشأن عودة دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ أقل من ساعتين

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

هل خضع النني لحجر صحي بسبب كورونا.. وكيله يجيب

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 19 ساعة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

صدمة.. ظهور أول إصابة بالكورونا في برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

خبر سار من التضامن عن العلاوات الخمس للمواطنين

منذ ساعة و 22 دقيقة

بسرعة 55 كيلو.. الأرصاد تكشف موعد ذروة العاصفة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب كورونا.. الحكومة توجه رسالة عاجلة إلى العائدين من الخارج

منذ أقل من ساعة

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:27 ص

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

09:52 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

07:23 ص

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

01:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status