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كوفي يكشف أسرار صادمة في ملف رحيله المفاجىء عن الزمالك

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:45 ص
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كوفي
كوفي
الفجر الرياضي
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كشف محمد كوفي مدافع سموحة، تفاصيل رحيله عن فريق الزمالك، منذ ثلاث سنوات في منتصف الموسم، مؤكداً أنه لم يرغب في الرحيل لإرتباطه بعلاقة قوية مع جماهير الأبيض.

وقال كوفي في تصريحات لبرنامج الماتش على فضائية صدى البلد "رئيس الزمالك ألقى المياه في وجهي، مما دفعني للرحيل عن صفوف الأبيض".

وأضاف "أخبرت اللاعبين بأنني لا أتحمل البقاء داخل صفوف الفريق، لكني أعشق جماهير الزمالك حتى الآن".

وتابع "تركت المصري البورسعيدي بعد ابتزاز إدارة النادي من أجل تجديد تعاقدي قبل 6 أشهر من نهايته والامتناع عن سداد مستحقاتي للضغط علي".

ونوه "تجربتي مع المصري كانت مميزة على المستوي الفني، خاصة مع تواجد لاعبين شباب".
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