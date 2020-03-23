كوفي يكشف أسرار صادمة في ملف رحيله المفاجىء عن الزمالك

كشف محمد كوفي مدافع سموحة، تفاصيل رحيله عن فريق الزمالك، منذ ثلاث سنوات في منتصف الموسم، مؤكداً أنه لم يرغب في الرحيل لإرتباطه بعلاقة قوية مع جماهير الأبيض.